Cenário pró-petista faz Câmara cogitar votar contas de Luiz Marinho hoje

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



29/05/2019 | 07:00



A Câmara de São Bernardo cogita votar hoje as contas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) com grande possibilidade de derrota do governo Orlando Morando (PSDB).

A análise das contabilidades de 2015 e de 2016 sobresta a pauta e impede que qualquer outro projeto seja apreciado há duas semanas. O impasse foi deflagrado porque articuladores do prefeito querem que a casa rejeite os balancetes – e, assim, abra caminho para enquadramento de Marinho na Lei da Ficha Limpa. Por outro lado, o governo não vê disposição de 19 vereadores para que o plano vingue.

O Diário apurou que a inércia dos trabalhos tem causado incômodo nos parlamentares. Não porque haja projetos de vulto para serem votados, mas há pequenas proposituras que fazem parte da rotina parlamentar – apresentação de títulos de cidadão, por exemplo.

Outro mal-estar é pelo cenário. Desde que o debate das contas de Marinho – às quais o TCE (Tribunal de Contas do Estado) emitiu parecer pela aprovação – chegou ao Legislativo, a dificuldade estava imposta. Primeiramente porque São Bernardo nunca barrou contas de um ex-prefeito, muito menos quando o parecer veio pela aprovação. Também porque parte da base de sustentação de Morando esteve alinhada a Marinho.

A tendência é a de que haja, nas primeiras horas da sessão, reunião entre os vereadores. Se o quadro permanecer – ou seja, vitória de Marinho na Câmara se desenhar –, a mesa diretora colocará as contas em votação. Porém, há chance de cartadas pela reprovação.

O cenário de incerteza sobre a sessão de hoje recai na falta das tradicionais reuniões entre Executivo e Legislativo. Todas segundas e terças-feiras há encontro da base de sustentação com Morando ou com Julia Benicio, secretária de Governo, para debate das pautas da sessão de quarta-feira. Pela segunda semana consecutiva a reunião foi suspensa.

Nos bastidores, comenta-se que dez vereadores estariam comprometidos a votar pela manutenção do parecer do TCE, ou seja, pela absolvição de Marinho. Os cinco petistas irão aprovar as contas. Os demais devem se abster ou deixar o plenário na votação.

Na semana passada, o presidente da Câmara, Ramon Ramos (PDT), estipulou que até o dia 5 de junho o assunto seria superado – seja pela aprovação ou pela rejeição das contabilidades do petista. Ele estimava que esse era um tempo hábil para que todos os vereadores pudessem analisar tecnicamente os pareceres do TCE e as avaliações da comissão mista do Legislativo (que opinou por negativar os balancetes). Também rechaçou qualquer influência do governo Morando no debate.

Ontem, o vereador Joilson Santos (PT) demonstrou otimismo. “O prefeito quer evitar o inevitável. Ele precisa disputar contra o Marinho em uma eleição, frente a frente.”