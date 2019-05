Os classudos Ford Thunderbird de Kansas City

Paulo Basso Jr.



28/05/2019 | 14:18

Kansas City é uma cidade apegada às tradições. Localizada no coração dos Estados Unidos, a capital do Missouri (que tem uma cidade vizinha gêmea, com o mesmo nome, mas do lado do Kansas, na outra borda do Rio Missouri) gaba-se de servir um dos melhores churrascos do país, orgulha-se de ter emprestado um estilo próprio ao jazz, tem grandes times de futebol americano e beisebol (Chiefs e Royals, respectivamente) e, acima de tudo, é palco de muitos automóveis clássicos.

Ao visitar o River Market, bairro histórico com um mercado situado à beira do Rio Missouri, a equipe do Garagem360 se deparou com uma exposição de belíssimos Ford Thunderbird. Confira na galeria.

Ford Thunderbird em Kansas City