Isabela Simao



27/05/2019 | 15:27



Ser mãe é um presente, desde o crescimento da barriga até o grande dia de o bebê conhecer o mundo. Nesteuniverso materno, há também os que possuem a responsabilidade de registrar memórias por meio das lentes. O Momento Único, especialista em fotos e filmagens de nascimento, completou dez anos de cliques e, para comemorar, a empresa promoveu concurso entre a equipe, composta apenas por mulheres, no auditório do Hospital Brasil, em Santo André. A disputa contou com seis categorias, entre elas, fotografia de pré-parto, nascimento e newborn, com 18 participantes e seis ganhadoras. “É um marco importante para os colaboradores e para o grupo, demonstrando a valorização dos funcionários”, conta o diretor Erick Eloi. As produções estarão expostas no Atrium Shopping, em Santo André, até o dia 9.