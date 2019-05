27/05/2019 | 04:11



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje, durante visita oficial ao Japão, que seu governo ainda não está pronto para fechar um acordo comercial com a China, mas ressaltou acreditar que os dois países chegarão a um entendimento em algum momento no futuro. Trump fez a declaração durante coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Ainda na coletiva, Trump comentou que os EUA têm um desequilíbrio comercial "inacreditavelmente" grande com o Japão e que Washington também fechará um acordo com Tóquio.

Sobre o Irã, Trump disse "não estar buscando uma mudança no regime" do país do Oriente Médio.