Em show em São Paulo, BTS cita juntos e shallow now, sambam e recebem famosos na plateia

26/05/2019 | 13:11



Para os fãs de BTS o momento mais aguardado do ano finalmente chegou! Na noite do último sábado, dia 25, a banda de K-pop fez sua primeira apresentação da turnê Love Yorself: Speak Yourself no Brasil. O grupo já esteve em terras brasileiras outras três vezes, mas nem de longe as outras apresentações chegaram às proporções de agora. O show aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo, o estádio estava com sua lotação máxima. A demanda foi tanta que para a alegria dos fãs acontecerá um show extra neste domingo, dia 26.

Alguns membros do Army, como são conhecidos os admiradores de BTS, estavam há três meses acampando na fila e arece que o esforço realmente valeu à pena! Os meninos sul-coreanos sambaram na cara de todos, literalmente! Os integrantes da banda se arriscaram no ritmo brasileiro e também falaram um pouco de português durante o show. O septeto cantou para os fãs em um palco gigante, com uma passarela que ia até metade do campo de futebol. O que agradou o público que pode ver de perto seus ídolos. Os telões, luzes e efeitos especiais foram um show à parte.

Mesmo com as músicas em coreano a platéia não desafinou. Quem foi conferir a banda aproveitou cada segundo para soltar o gogó e cantar junto os sucessos de BTS. RM, Jungkook, Suga, J-Hope, V, Jin e Jimin contaram com presenças ilustres na plateia! A musa teen Larissa Manoela e Sophia Abrahão foram conferir os astros da Coreia do Sul.

Já no final da apresentação, cada integrante da banda se despediu de quem estava na plateia. Eles fizeram pequenos discursos individuais, alguns até arranharam um português! Mas a surpresa final foi por conta de Jungkook que usou o meme queridinho da vez:

- Eu espero muito voltar ao Brasil, vocês são ótimos. Hoje foi fantástico. Juntos e shallow now.

Depois da declaração, do samba e português eles já são praticamente brasileiros, não é mesmo?