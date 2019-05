Notas com cheiro de maconha levam polícia a quadrilha

25/05/2019 | 12:38



A Polícia Civil conduz neste sábado uma operação contra acusados de integrar um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. As investigações tiveram origem no Rio de Janeiro, depois que foi identificado um depósito em espécie numa conta bancária. O dinheiro depositado despertou a atenção de agentes porque exalava um forte odor de maconha.

Segundo a polícia, foram identificados diversos depósitos na mesma conta bancária, originários de diferentes cidades brasileiras. Embora fossem somas significativas, alcançando por vezes dezenas de milhares de reais, os depósitos eram majoritariamente efetuados através de notas de baixo valor, de até R$ 20,00.

Cinco pessoas já tinham sido presas pela manhã. Os agentes apreenderam dinheiro e drogas, mas seguem em busca de mais suspeitos de integrar a quadrilha.