Del Toro banca passagens para alunos de Matemática competirem na África do Sul

25/05/2019 | 09:42



Enquanto adianta a produção do seu próximo filme, 'Nightmare Alley', o diretor Guillermo del Toro aproveitou a noite desta sexta-feira, 24, para fazer uma boa ação. Através do Twitter, o vencedor do Oscar anunciou que vai pagar as passagens dos 12 estudantes mexicanos que irão disputar a Olimpíada Internacional de Matemática, entre os dias 11 e 22 de julho, na África do Sul.

"Nossos times olímpicos de ensino primário e secundário continuam a treinar para desempenhar um bom papel na África do Sul. Ainda estamos recebendo suas doações, você também faz parte deste Time dos Sonhos do México", publicou o perfil oficial da equipe na rede social.

Poucas horas depois, o diretor de 'A Forma da Água' anunciou em seu próprio perfil que arcaria com a viagem de toda a equipe. "Veja, eu ofereço cobrir as passagens de avião para todos os 12 membros da equipe da Olimpíada de Matemática na África do Sul. Eu estou seguindo vocês - me mandem uma mensagem direta, por favor. Abraços", escreveu Del Toro, que em seguida teve seu nome como um dos assuntos mais comentados no mundo.

"Uau! Espera só a gente se levantar desse desmaio", reagiu a equipe de estudantes, comemorando: "Ainda faltavam algumas passagens para os nossos competidores, mas agora o mestre Guillermo del Toro irá pagar pelo time todo".

Essa será a 60ª edição da Olimpíada Internacional de Matemática, fundada em 1959. No ano passado, o aluno Pedro Lucas Lanaro Sponchiado, de São Paulo, ganhou uma medalha de ouro na competição da Romênia.