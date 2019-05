Notícias da semana - 20 a 26 de maio

Da Redação



26/05/2019 | 07:00



CULTURA

Aladdin’ estreia versão ‘live-action’

Acaba de chegar aos cinemas brasileiros, com cópias dubladas e legendadas, o filme Aladdin, dos estúdios Disney. Como o nome já entrega, trata-se de versão em live-action (termo em inglês utilizado para classificar produções desenvolvidas com atores reais) baseada no desenho de mesmo título lançado em 1992. A animação marcou época entre crítica e público e, hoje em dia, é considerada um clássico um tanto quanto ‘moderno’ da casa do Mickey.

O enredo do longa-metragem recém-chegado às telonas é basicamente o mesmo: o jovem Aladdin encontra lâmpada mágica que é casa de agitado gênio capaz de lhe conceder três desejos. Ao mesmo tempo em que o rapaz sonha em conquistar a princesa Jasmine, os poderes do novo amigo são obsessão do vilão Jafar. No elenco, o nome mais famoso é o de Will Smith, responsável por dar vida ao Gênio – com ajuda de muitos efeitos visuais – e conhecido pelos filmes Homens de Preto e À Procura da Felicidade, além de ter estrelado a popular série Um Maluco no Pedaço.

Algumas mudanças na história fazem parte da adaptação da nova versão de Aladdin. Parte da curiosidade também fica em torno de saber como ficaram a interpretação de músicas como Amigo Insuperável, Príncipe Ali e Um Mundo Ideal.

ESPORTES

Morre Nikki Lauda, figura lendária do automobilismo

Considerado uma lenda dos esportes e icônica figura dentro do universo da Fórmula 1 (mais avançada e popular categoria do automobilismo), o austríaco Nikki Lauda morreu na segunda-feira (20), aos 70 anos. Ele sofria com problemas de saúde e, em agosto do ano passado, foi submetido a transplante de pulmão.

O ex-piloto conquistou três vezes o título de campeão mundial da modalidade, nos anos de 1975, 1977 e 1984. Além do talento no carro de corrida, Lauda ficou conhecido por sobreviver a grave acidente no circuito de Nürburgring, na Alemanha, em 1976, quando teve parte do corpo queimado. Sua aposentadoria ocorreu em 1985.

TECNOLOGIA

Evento fechado mostra parte do potencial do PlayStation 5

O PlayStation 5 teve parte de seu potencial revelado em evento fechado no Japão. A Sony utilizou o jogo Spider-Man (2018) para demonstrar sua capacidade em cena que, segundo participantes, é até dez vez mais rápida do que a do PS4 Pro (versão mais avançada do console).

Ainda em desenvolvimento, o projeto ainda não tem data de lançamento.

ECONOMIA

Scania planeja investir valor de R$ 1,4 bilhão em S.Bernardo

A Scania acertou acordo com o governo de São Paulo para investir valor de R$ 1,4 bilhão na modernização de sua fábrica localizada em São Bernardo. O objetivo é que a montadora de origem sueca realize o gasto entre os anos de 2021 e 2024 para melhorar sua tecnologia e ampliar projetos relacionados a combustíveis alternativos.