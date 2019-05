Corpos são estendidos em rodovia no RJ em protesto contra operação policial

24/05/2019 | 13:45



Um protesto contra uma operação realizada pela Polícia Militar em Angra dos Reis, na Costa Verde, na região sul do Rio de Janeiro, ocorreu na manhã desta sexta-feira, 24. Os manifestantes, da comunidade da Lambicada, levaram dois corpos para a BR-101, na altura do quilômetro 454, fechando as duas pistas da Rodovia Rio-Santos. Eles também atearam fogo em pneus.

Os corpos seriam de pessoas que morreram na última quinta-feira, 16, durante uma ação da PM, e que não teriam sido removidos pelo Instituto Médico Legal.

Em protesto, os moradores levaram os corpos em carrinhos de mão até a pista.

Em nota oficial, a assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que, na noite de quinta-feira, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam armas e drogas na comunidade do Frade, em Angra dos Reis, mas ninguém teria morrido.

"Equipes policiais em patrulhamento na comunidade foram recebidas a tiros e ocorreu confronto", disse a nota. "Não houve relatos de feridos ou socorro feitos pelas equipes policiais."