Scania anuncia investimento de R$ 1,4 bi em São Bernardo

Yara Ferraz

Diário do Grande ABC



22/05/2019 | 07:19



A fabricante de caminhões Scania anunciou investimento de R$ 1,4 bilhão na fábrica de São Bernardo, em evento realizado ontem. O montante, aplicado entre 2021 e 2024, será utilizado para a modernização da planta. O foco da montadora sueca é a produção de veículos movidos a gás, cujo início é planejado para o ano que vem.

De acordo com o presidente e CEO da Scania na América Latina, Christopher Podgorski, o novo investimento também visa a busca de eficiência, produtividade e novas tecnologias na unidade fabril, “que serão anunciadas no momento adequado. Mas posso adiantar que fazem parte da nossa jornada de sustentabilidade e industrialização, além da oferta ao público de veículos a gás ou a biogás”, destacou.

Atualmente, a fábrica ainda recebeu parte de investimentos anunciados em 2016, que totalizam R$ 2,6 bilhões, sendo R$ 600 milhões injetados neste ano e, R$ 500 milhões, em 2020. Para o próximo ano, também está previsto o início da produção dos caminhões a gás, sendo que um modelo pesado de 410 cavalos de potência, parte da nova geração de produtos da marca, é testado desde dezembro de 2018. O período de análise vai levar um ano e a rota feita pelo modelo é entre a cidade de Matão, no Interior, e Santos, levando suco de laranja ao Porto de Santos.

O governador João Doria (PSDB), que também participou do evento, destacou que o anúncio demonstra que, “independentemente da aprovação da reforma da Previdência, aqueles que fazem investimentos de longo prazo, como a indústria automotiva, sabem o valor e a importância do mercado brasileiro. No caso da Scania, também para a exportação, já que o produto fabricado aqui (São Bernardo) é um produto no mesmo padrão mundial”, analisou. Atualmente, 65% da produção da montadora é exportada – no auge da crise, chegou a 70%.

O valor do novo investimento foi antecipado pelo Diário no início do mês, estimado em pelo menos R$ 1 bilhão, quando Doria divulgou nas redes sociais que a fabricante anunciaria um aporte. Na época, a Fazenda paulista afirmou que a montadora manifestou interesse em aderir ao IncentivAuto. O programa, destinado à indústria automotiva, concede descontos em até 25% do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) mediante investimento de, no mínimo, R$ 1 bilhão.

Porém, apesar de manter o interesse, a Scania ainda não se habilitou ao programa. “Estamos aguardando a oficialização das regras”, afirmou Podgorski. “Nós apoiamos todas as iniciativas que provem incentivos e que nos apoiem na incorporação de novas tecnologias”, disse.

Segundo o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado, Henrique Meirelles (MDB), o texto está em fase final e deve ter os detalhes publicados em até 15 dias. “Estamos acertando algumas questões. Entre elas, como medir vendas e resultados de novos produtos.” Atualmente, apenas a GM (General Motors) integra a iniciativa.

Para fazer a adesão, a empresa também precisa anunciar pelo menos 400 novos empregos, o que inicialmente não deverá acontecer. A fábrica mantém 4.500 funcionários e, segundo o presidente, o efetivo atual é suficiente para a produção. Porém, o governador destacou que a geração de vagas é “perfeitamente possível de ser aplicada, já que a fábrica terá a sua produção ampliada”.

Também participaram do evento de anúncio dos investimentos o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen.

P&D - A Scania também anunciou adicional de R$ 75 milhões a ser aplicado na ampliação das instalações da equipe de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). De acordo com Podgorski, são 265 engenheiros alocados na planta da região.

“Aqui nós validamos todos os futuros produtos em condições severas, como condições de trabalho, altas temperaturas, muita chuva, infraestrutura ainda passível de melhoria. Antes, eram poucas unidades e, agora, serão de 30% a 35% do total de tecnologias da Scania pelo mundo. É uma delegação que a área de P&D da Suécia fez para o seu braço estendido, que é aqui”, afirmou.