Repercute no Brasil a morte de Castellani

A greve geral de 1917 ganha destaque nos anais do movimento sindical brasileiro, mais que a de 1919. Mas esta segunda foi talvez mais importante, pela conquista das oito horas diárias de trabalho em muitas fábricas, inclusive no Grande ABC. A greve de 1919 foi também sangrenta.

Mesmo os jornais mais conservadores anunciaram a morte do jovem tecelão Constante Castellani, durante passeata realizada no Centro de Santo André em 5 de maio de 1919. O Estado de S. Paulo chegou a publicar uma foto do operário.

A notícia foi estampada no Diário Popular, Combate,Piccolo, Fanfulla e Plebe.

O deputado Nicanor do Nascimento vem a São Paulo e a Santo André. Faz um inquérito particular. Entrevista-se com os familiares de Castellani. E denuncia: a polícia paulista praticou graves violências contra os direitos individuais.

Em resposta, o deputado situacionista, Carlos de Campos, afirma que a polícia atendeu à requisição daqueles que julgaram os seus direitos ameaçados.

O irmão também ameaçado

(Do discurso de Nicanor do Nascimento pronunciado na Câmara Federal, no Rio de Janeiro, em 23 de maio de 1919)

- Constante Castellani foi morto na praça pública por um soldado, que obedeceu às ordens de um sargento, que também mandou atirar contra o irmão do morto quando este, verberando-lhe o procedimento, imprecava contra o assassinato.

- Tive esta narração in loco pela família do morto.

- O soldado assassino foi desarmado e preso, mas ao sargento foi dado o comando de um contingente de forças de Santos. Tanto se reconheceu a bárbara ação que o delegado foi demitido; mas o sargento está impune.

Todo crime será punido

(Da resposta de Carlos de Campos a Nicanor do Nascimento)

- A oração do orador se baseia em documentos que ainda vão ser publicados, documentos graciosos, representando a palavra de cima das partes. Não devem, portanto, gerar convicções.

- Passamos por uma época de pruridos das reformas, em que o calor dos espíritos domina a razão, mormente os dos subversivos, que parece quererem dominar tudo o mais.

- As greves estão sujeitas a excessos. Contra o perigoso exercício daquele direito é que as autoridades intervêm.

Notas da Memória

- Constante Castellani está enterrado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção, na frente da capela e a poucos metros do jazigo do senador Flaquer.

- Carlos de Campos era o dono do Correio Paulistano, que não noticiou a morte de Castellani. Foi o 12º presidente do Estado de São Paulo (hoje seria governador). Faleceu no cargo em 1927, aos 60 anos, oito anos após a morte de Constante Castellani.

- Nicanor do Nascimento tornou-se professor de direito público constitucional. Publicou livros sobre doutrinas políticas como o socialismo e o comunismo.

- Carlos de Campos é nome de rua no Centro de Santo André, a poucos metros da Rua Coronel Oliveira Lima, onde Constante Castellani foi morto na passeata da Tecelagem Ipiranguinha há 100 anos.

‘A quem interessa o progresso dos povos?''

É tempo de política e de políticos. Escuras nuvens se espalham pelo céu da América do Sul.

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 21 de maio de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória.

Diário há 30 anos

Domingo, 21 de maio de 1989 – ano 32, edição 7071

Grande ABC – Região registra um terço dos desaparecidos do Estado. Reportagem: Nilton Hernandes.

Santo André – Semasa conserta a adutora do Centreville, rompida dois dias antes, em 19 de maio.

Judô – O medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Seul Aurélio Miguel ganhou duas lutas na abertura da 2ª Copa Kodokan, no Ginásio Pedro Dell’Antonia.

Cultura & Lazer – Prefeituras congelam cineclubes. A hesitação dos governos municipais em levar adiante política de exibição de obras alternativas restringe opções do espectador.

- Em São Bernardo, o Cine-Teatro Martins Pena tem mostras regulares.

- Show da apresentadora Angélica, na Vera Cruz, reúne só 2.000 pessoas.

