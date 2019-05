Bivar tenta anular atritos e pede que políticos do PSL não sejam reféns das redes

21/05/2019 | 11:18



O presidente do PSL, Luciano Bivar, relatou estar agindo na tentativa de resolver atritos entre políticos do partido que discutiram publicamente nos últimos dias. Nesta terça-feira, 21, em entrevista no gabinete da liderança da legenda na Câmara, ele fez um apelo para que políticos do PSL deixem de ser "reféns" das redes sociais.

"A gente não pode ficar com os sapatos pequenos quando os pés estão crescendo porque, se não trocar os sapatos, os dedos vão aparecer", declarou Bivar, em relação às brigas internas no partido, que tem 56 deputados e quatro senadores.

As deputadas Joice Hasselmann e Carla Zambelli, ambas do PSL de São Paulo, discutiram publicamente por causa da medida provisória da reforma administrativa. "A Carla é uma militante, então ela é muito refém das suas redes sociais. A Joice tem uma responsabilidade que transpassa a Carla que é de viabilizar as reformas que o governo precisa. Então são detalhes que precisam ser afinados agora", disse Bivar.

Além disso, o presidente da sigla vai intermediar nesta terça uma conversa entre o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e a senadora Soraya Thronicke (PSL-MG), que criticou Onyx e o DEM por não agirem, de acordo com ela, para defender o governo no Congresso. "Ela vai dizer que não é bem aquilo que ela falou", declarou Bivar.

O presidente do PSL afirmou que o fato de políticos da legenda cederem aos apelos das redes sociais dificulta a governabilidade de Bolsonaro. "Dificulta porque nem sempre as redes sociais têm o sentimento do que é o jogo político, no bom sentido, e para que a gente viabilize alguma coisa a gente não pode botar no julgo popular." Para ele, os políticos do PSL precisam agora ter "tecnicidade" ao invés de ceder à onda das redes sociais.