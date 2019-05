20/05/2019 | 08:12



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, criticou o presidente americano, Donald Trump, por seu tuíte em tom ameaçador contra o país persa. Também no Twitter, Zarif afirmou hoje que "o terrorismo econômico e as provocações genocidas não acabarão com o Irã".

"Os iranianos mantiveram-se de pé por milênios enquanto todos os agressores foram embora", defendeu Zarif. E acrescentou: "tente o respeito - funciona!".

Ontem, Trump escreveu na rede social que "se o Irã quiser lutar, este será oficialmente o fim do Irã. Nunca ameacem os Estados Unidos novamente!".