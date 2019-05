Após polêmica entrevista sobre Zezé Di Camargo, Zilu Camargo revela: Pretendo me casar

19/05/2019 | 15:09



Zilu Camargo continua se tornando assunto nos últimos dias. Depois da entrevista que deu a Rodrigo Faro revelando que sabia das traições de Zezé Di Camargo e de ter gerado polêmica com o ex e sua atual noiva, Graciele Lacerda, ela participou de um evento de noivas e chegou a postar uma frase a qual os fãs apontaram nova indireta, lembra? Pois se você pensa que acabou, está muito engando.

A mãe de Wanessa e Camilla Camargo se divertiu experimentando alguns vestidos de noiva durante o evento em Boston, nos Estados Unidos, ela disse em seu Instagram que tem planos de se casar no futuro, falando que, apesar disso, o vestido de noiva escolhido é apenas para um desfile.

- Vai ser um desfile das noivas onde eu vou abrir o desfile vestida de noiva também. Brincadeiras à parte, eu pretendo me casar, sim, um dia. Mas isso é futuro, gente, disse Zilu, que está namorando há mais de um ano o fotógrafo Marco Ruggiero.

A ex-mulher de Zezé ainda compartilhou imagens da entrevista que participou sobre o evento e disse que se sente amada e odiada pelo público, mas que não liga para as críticas.

- Andar para a frente e dar a volta por cima sempre. Eu sempre digo para as pessoas: Não adianta viver do passado ou Ah, podia ser diferente. Não podia, tem que ser assim. Então, eu tenho força e hoje superei tudo e estou feliz. A gente é amado ou odiada, eu também sou assim, sou amada ou odiada. E eu não ligo... Quem me odeia, problema é dele. Quem vai sofrer é ele, quem vai viver as consequências é ele.

Eita!