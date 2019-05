Vitória Rosa faz melhor tempo do ano nos 100m e é 4ª em etapa da Diamond League

18/05/2019 | 11:03



Em uma de suas melhores temporadas na carreira, a brasileira Vitória Rosa conseguiu neste sábado um importante resultado. A velocista ficou em quarto lugar na prova dos 100 metros da etapa de Xangai, na China, da Diamond League. A atleta do Pinheiros, que integrou a equipe 4x100 metros quarta colocada no Mundial de Revezamentos de Yokohama, no Japão, no último domingo, marcou 11s16 e fez o seu melhor tempo em 2019.

Vitória Rosa, que ratificou o índice exigido para o Mundial de Doha, no Catar, que será neste ano, cruzou a linha de chegada a apenas dois centésimos de segundo da jamaicana Elaine Thompson, campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016. A norte-americana Aleia Hobbs, com 11s03, foi a campeã, seguida da nigeriana Blessing Okagbare, com 11s07.

Outro brasileiro a competir em Xangai foi Márcio Teles. Na prova dos 400 metros com barreiras, o atleta da Orcampi Unimed ficou na sétima colocação com a marca de 50s90, seu melhor tempo da temporada. Os três primeiros colocados foram o catariano Abderrahman Samba, com 47s27, o norte-americano Rai Benjamin, com 47s80, e o irlandês Thomas Barr, com 49s41.

O grande destaque da etapa de Xangai foi a prova dos 100 metros masculino. Em uma chegada emocionante, os norte-americanos Noah Lyles e Christian Coleman cruzaram a linha de chegada com o mesmo tempo de 9s86. O primeiro, que fez o melhor tempo de sua carreira, foi o vencedor no "photo chart" (checagem pela foto). O sul-africano Akani Simbine ficou com a terceira colocação com 9s95.

Xangai recebeu neste sábado a segunda etapa da temporada de 2019 da Diamond League. A competição segue agora para Estocolmo, na Suécia, que receberá os melhores do atletismo no próximo dia 30.