18/05/2019 | 10:52



O general Augusto Heleno chegou na manhã deste sábado, 18, ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. Heleno chegou dirigindo o próprio carro e tirou foto com três apoiadores que estavam na porta do palácio na manhã deste sábado.