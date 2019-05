18/05/2019 | 05:12



Cerca de 17 milhões de australianos foram convocados para as eleições parlamentares deste sábado, 18, nas quais a oposição trabalhista é considerada favorita. Os liberais, do primeiro-ministro conservador Scott Morrison, reduziram a distância com os trabalhistas nas últimas pesquisas, mas as diferenças sobre a questão climática pode ser decisiva para os dois partidos. As inundações, as altas temperaturas e os incêndios florestais no último ano foram temas da campanha. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.