Seriado original 'The Society' apresenta comunidade sem adultos na Netflix

Luís Felipe Soares



19/05/2019 | 07:05



A utopia juvenil de um mundo sem a presença de adultos parte da ideia da não existência de regras, responsabilidades e pressão dos responsáveis. Essa realidade seria diferente do que se imagina e é tratando a ideia com ares dramático e de suspense que a Netflix apresenta o seriado ''The Society'', com a primeira temporada já disponível no serviço de streaming.

A trama original coloca grupo de adolescentes se vendo em meio a versão da comunidade onde moram, com o detalhe de todas as pessoas mais velhas não estarem no local. Tudo parece ainda mais caótico pelo fato de que estão presos entre os limites da cidade.

Entre preocupações com entes queridos e exploração da nova realidade, os personagens passam por momentos de frenesi de libertação, percepção de mudanças necessárias e confrontos motivados por desentendimentos. O público observa a montagem de sociedade recheada de complicações, incluindo separações por classes sociais, machismo extremo e discussões sobre moralidade em diferentes níveis. O tom pesado da série faz com que seja recomendada para maiores de 16 anos.