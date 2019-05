Barbara Gancia fala sobre relação com alcoolismo: - Dá para você ser feliz depois de parar de beber

17/05/2019 | 11:09



Barbara Gancia participou do Papo com Bial na noite da última quinta-feira, dia 16. O tema do programa foi alcoolismo feminino e a jornalista foi compartilhar sua experiência pessoal com a doença e divulgar seu livro sobre o assunto, A Saidera. Ela viveu por 30 anos com o vício, mas já está há mais de 11 sem beber algo que seja alcoólico. Mas, se engana quem pensa que o programa foi um papo triste e sério.

A ex-apresentadora do Saia Justa contou que seu livro não é algo pesado, mas sim uma obra engraçada que conta suas histórias e trata com seriedade do assunto. Ela conta que escreveu assim pois era de um livro dessa forma que estava precisando naquele momento.

- Juntei minhas histórias engraçadas com as de bebida e com o que eu tenho a dizer que é: Dá para você ser feliz depois de parar de beber.

Barbara lembra que teve sua primeira experiência com o álcool na infância. Aos três anos, sua mãe conta que ela bebeu o resto de bebidas nos copos em uma festa e foi encontrada bêbada. Depois, com seis anos bebeu todo o licor de dentro dos bombons e a encontraram embrigada de novo. A primeira vez que bebeu de propósito foi aos nove, quando tomou ponche durante uma viagem e foi encontrada só a noite, deitada numa estrada de terra olhando as estrelas e cantando. Porém, Barbara conta que começou a beber de verdade mesmo aos 14 anos de idade.

- Aquela coisa: começou a beber porque estava sofrendo, deprimida. Não, comecei a beber porque aquele era meu metabolismo e aquilo casou comigo. Eu gostei.

Barbara conseguiu levantar risadas da platéia, mesmo se tratando de um assunto sério. Como quando fez a piada:

- Se o Corinthians ganha, eu bebo. Se o Corinthians perde, eu bebo. Se o Corinthians empata, eu bebo. E eu sou santista.

A jornalista também contou que teve dificuldades de parar de beber. Sempre que chegava em alguma festa, seus amigos insistiam que ela bebesse com eles, a desculpa que teve que dar para fugir disso foi falar que estava tomando antibiótico. Se ela não falasse isso, eles continuavam insistindo, pois ela era considerada a alma da festa.

Só quando seu amigo e também jornalista Ruy Castro a levou para uma clínica de reabilitação que ela conseguiu sair do alcoolismo. Barbara já percebia em si os sinais do vício, como não se cuidar e ter problemas com compromissos e responsabilidades. E ela completa que não tem mais vontade de voltar a beber:

- Quando você vê tudo que construiu quando parou de beber, você não quer mais jogar fora.