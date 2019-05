China critica postura "arrogante" dos EUA em negociação comercial

17/05/2019 | 07:25



O jornal People's Daily, do Partido Comunista da China, afirma em texto publicado nesta sexta-feira que "nenhuma potência pode impedir o povo chinês de realizar seus sonhos". Firmado por um colunista do jornal, Zhong Xuanli, o artigo critica as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses, "impostas arbitrariamente", o que causa fricções bilaterais e lança sombra sobre as relações comerciais.

O texto da imprensa estatal acusa os EUA de serem "arrogantes" e frequentemente pressionarem Pequim, afirmando que os americanos são os responsáveis pelos "sérios revezes" no diálogo. Para o colunista, os EUA usam o argumento de que o déficit comercial americano com a China "não seria razoável" como uma desculpa para "provocar uma guerra comercial". Para ele, "ninguém pode aceitar" o comportamento americano no caso.

O colunista argumenta ainda que a China "apenas ficará mais forte" com a guerra comercial, o que acabará por prejudicar os próprios EUA. O texto publicado representa uma escalada retórica, em meio às dificuldades no diálogo entre as duas nações.