Férias luxuosas no Centro de Portugal

16/05/2019 | 08:18

No Centro de Portugal, região que fica entre Lisboa e Porto, há inúmeros destinos maravilhosos, como Coimbra, Aveiro e Fátima. Além de visitar as cidades e as vilas que se espalham por seu território, os turistas podem ter muitas outras experiências atrativas, desde hospedagens em hotéis de charme até comer em restaurantes de alta qualidade.

O que fazer no Centro de Portugal

A Vista Alegre é uma das marcas mais famosas da região. A fabricante de porcelanas finas tem em Ílhavo, a uma hora de Porto, uma fábrica em pleno funcionamento e um museu, que não apenas conta toda sua história, mas também exibe peças icônicas de suas coleções ao longo dos anos.

A contribuição da Vista Alegre para o turismo português não acaba por aí. Ela é tema do Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel, também em Ílhavo, um cinco estrelas decorado com as peças da marca, com um edifício moderno e sofisticado, além de outro histórico e clássico.

A região vai ganhar um outro empreendimento, que já está em desenvolvimento: um novo hotel na cidade de Caldas da Rainha, que será associado à marca de cerâmicas portuguesa Bordallo Pinheiro.

Na Serra da Estrela, o destaque vai para a Casa de São Lourenço, um hotel cinco estrelas com 17 quartos e quatro suítes que fica no Vale do rio Zêzere, o maior vale glacial da Europa. A 1.200 metros de altitude, o hotel conta com vistas panorâmicas de tirar o fôlego, decoração elegante minimalista e mobília com design contemporâneo.

A decoração tem objetos e obras de arte produzidas em lã de ovelha, chamada burel – termo que dá tema ao hotel. Originalmente utilizado por pastores, o ele se transformou em matéria-prima de design e é produzido exclusivamente nesta região.

Os viajantes também podem visitar a fábrica que fica na vila de Manteigas, que mostra a história do burel e possui uma loja com roupas, acessórios e peças de decoração.

Outra opção bacana fica em Viseu, onde encontra-se a produção da fábrica Abyss & Habidecor, que trabalha com algodão egípcio para criar toalhas que estão entre as melhores do mundo. A marca faz parte do grupo Celso de Lemos, que também tem nas redondezas de Viseu a Quinta de Lemos, produtora de vinhos, mel e azeite, além de um restaurante, o Mesa de Lemos, que garante uma ótima experiência gastronômica na região.

Por fim, o litoral também tem luxo a oferecer. O Noah Surf House, na praia de Santa Cruz, a uma hora de Lisboa, é dedicado ao mar e ao surfe. A hospedagem possui oito quartos e 13 bangalôs, além de piscina, jacuzzi, skate park, loja de equipamento de surfe e um restaurante na praia.

Com uma localização mais tranquila que Nazaré e Peniche, o hub do surfe português, garante boas ondas e belas vistas para o oceano.

