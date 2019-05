Prefeitura vai multar quem usar patinete elétrico na calçada ou sem capacete

13/05/2019 | 16:27



Pressionado por acidentes registrados na última semana envolvendo patinetes elétricos, o prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) anunciou nesta segunda-feira, 13, que vai multar quem andar com o veículo na calçada ou sem capacete nas ruas paulistanas. A penalidade pode variar entre R$100 e R$20 mil.

Conforme o jornal O Estado de S. Paulo informou em janeiro, a proibição de circulação nas calçadas já era estudada pela gestão municipal.

Um decreto será publicado nesta terça-feira, 14, determinando a obrigatoriedade do uso de capacete, a proibição da circulação nas calçadas, a restrição de uso em ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas ou ruas com limite de velocidade de até 40 Km/h, e velocidade máxima do patinete de até 20 Km/h.

A regulamentação está em discussão na Prefeitura de São Paulo desde janeiro, quando um grupo de trabalho foi criado com 11 operadoras de patinetes. As regras foram anunciadas por Covas sem o aval do grupo.

O detalhamento das regras, como informações sobre fiscalização, será publicado em até 90 dias. Os veículos começaram a circular em agosto de 2018, quando a Yellow entrou na cidade.

Em nota, a Grin e a Yellow informam que vão aguardar a publicação no Diário Oficial do Município de São Paulo das novas regras para as patinetes elétricas na cidade para avaliá-las e se posicionar a respeito.