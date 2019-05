Versão Premier é a principal novidade da Chevrolet Spin 2020

Leo Alves



13/05/2019 | 14:18

Reestilizada no ano passado, a Chevrolet Spin 2020 ganhou poucas novidades na nova linha. A principal delas é que a versão Premier foi adicionada ao catálogo, sendo agora a topo de linha entre as opções convencionais da minivan. Há ainda a Activ 7, com apelo aventureiro.

O conjunto mecânico segue o mesmo para todos os modelos, sendo o motor 1.8 ECO de até 111 cv de potência e 17,7 kgfm de torque. Já a transmissão pode ser manual ou automática, mas sempre com seis marchas.

Chevrolet Spin 2020: Premier

Principal novidade, a Premier chega para suceder o modelo LTZ. Ela é equipada com ar-condicionado, direção elétrica, câmera de ré, sensor de chuva, faróis com acendimento automático e ajuste de altura, além das luzes de posição diurna em LED.

As rodas são de liga leve e têm aro de 16 polegadas. Há opção de sete lugares e o acabamento desse modelo tem detalhes em marrom. A versão ainda é equipada com o sistema multimídia MyLink, que é compatível com o Android Auto e Apple CarPlay, além do sistema OnStar.

Preços

Abaixo, confira os preços das versões da Chevrolet Spin 2020.

Chevrolet Spin LS – R$ 68.790;

Chevrolet Spin LT – R$ 73.390;

Chevrolet Spin Premier – R$ 84.390;

Chevrolet Spin Activ7 – R$ 89.990.

—

Na galeria, confira os detalhes da nova versão da minivan.