Four Seasons oferece nova hospedagem de luxo na Índia

Redação



13/05/2019 | 08:18

O Four Seasons Hotel Bengaluru at Embassy ONE, acaba de ser inaugurado como uma opção de hospedagem de luxo na Índia. O hotel, localizado em meio à Bengaluru, na parte Sul do país, é uma boa opção para quem quer curtir o país em alto estilo.

Vale destacar que Bengarluru é uma das cidades que mais cresce no país. Ela fica no centro da indústria de tecnologia, conhecida como o “Vale do Silício” indiano.

Hospedagem de luxo na Índia

O Four Seasons Hotel Bengaluru at Embassy ONE exibe uma decoração sofisticada, com uma coleção de pinturas, gravuras e esculturas de mais de 25 artistas contemporâneos indianos.Os quartos têm vista para a paisagem arborizada da cidade e para pontos turísticos, como o Palácio de Bengaluru.

Atrações

No total, o hotel tem mais de 20 mil metros quadrados de jardins, que incluem uma piscina de 30 metros de comprimento. Seus 230 quartos têm detalhes pensados para pessoas que viajam a trabalho ou a lazer. Além disso, o Embassy ONE também abriga 105 residências privadas Four Seasons, as primeiras da Índia.

O Infuse Spa dispõe de 11 salas, onde terapeutas experientes oferecem de massagens até banhos especiais – entre os tratamentos exclusivos do hotel está o “coffee scrub”, uma esfoliação feita com café produzido na região.

Os restaurantes e bares têm propostas diversas. O CUR8, por exemplo, oferece desde pizzas italianas até iguarias regionais da Índia. No lobby, o Lobby Lounge and Terrace serve chás, cafés e comidas leves. Já o bar The Collection possui uma seleção com alguns dos melhores uísques do mundo.

Outra opção é o Far & East, que oferece um mix de influências das cozinhas chinesa, japonesa e tailandesa, além de incluir pratos clássicos, como o pato laqueado de Pequim. Já no Copitas há coquetéis e pequenos pratos para dividir. Tudo isso, com vista para o skyline da cidade.

Serviços

Até 30 de junho, o hotel oferece o pacote “Gateway to Bengaluru”, que inclui transfers gratuitos para ir e voltar do aeroporto e um jantar no CUR8. O pacote é válido para estadias de, no mínimo, duas noites.

