Segurança precária

Do Diário do Grande ABC



11/05/2019 | 10:36



No dicionário, o adjetivo precário é usado para definir o que está em péssimas condições, não alcança o seu propósito, é escasso, incerto ou frágil. Todos os significados se encaixam nas condições encontradas por delegação do TCE (Tribunal de Contas do Estado) em fiscalização realizada em nove distritos policiais do Grande ABC. Todas eles, escolhidos aleatoriamente pela Corte, apresentaram algum tipo de problema que dificulta o atendimento ao cidadão.

O flagrante mais grave ocorreu no Centro de Mauá. Às 7h, pessoas esperavam do lado de fora enquanto a delegacia, que deveria funcionar 24 horas, como estampa a placa colocada em sua fachada, permanecia com as portas fechadas. A situação fica ainda pior porque uma das pessoas que ali esperavam precisava de muletas para poder se locomover. Enquanto isso, no interior do posto policial, a TV estava ligada. Os agentes, que aparentemente tinham coisa muito mais importante para fazer do que atender a quem lhes procurava, não deram explicações sobre a interrupção do serviço.

Mudaram as cidades e os problemas se sucederam. Prédios com falta de acessibilidade, fiação exposta, infiltrações e bolor em salas de atendimento foram encontrados em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá.

As más condições não ficaram restritas ao público. Policiais civis também enfrentam dificuldades para exercer suas funções. Em Diadema, das 12 viaturas que deveriam servir ao 1º DP, apenas quatro tinham condições de ser utilizadas. O péssimo estado de conservação dos carros foi observado em outros municípios. Defeitos apareceram até nas sirenes e rádios de comunicação. Sem contar defeitos observados em armas, que travam quando deveriam atirar, funcionários afastados e pessoas que perdem tempo quando precisam registrar um boletim de ocorrência ou realizar qualquer outro serviço em uma delegacia.

A Secretaria da Segurança Pública diz que iniciou programa de modernização das delegacias. Tomara que as providências sejam rápidas, pois precariedade é inversamente contrária à segurança.