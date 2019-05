Mauaense tenta recuperar pontos perdidos com escalação irregular

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



11/05/2019 | 10:29



O Grêmio Mauaense entra em campo hoje atrás dos pontos perdidos fora dele. Depois de ver sua vitória contra o Guarulhos, na segunda rodada, ser anulada pela escalação irregular do lateral-esquerdo Ariel e ainda ser punido com a perda dos outros três pontos que restaram, o time junta forças para desafiar o Flamengo, às 15h, no Pedro Benedetti, em Mauá, pela sétima rodada da Segundona – que equivale à Quarta Divisão – do Paulista.

Ariel não podia ter entrado em campo porque é registrado pela Locomotiva como amador. No regulamento, porém, consta que jogadores com 20 anos completos precisam ter contrato de profissional e o lateral completou a idade limite em novembro de 2018. Com isso, o Mauaense perdeu os pontos conquistados no jogo em que o atleta atuou e mais três. Assim, o clube é o lanterna do Grupo 6, sem nenhum ponto.

Esse não foi o único problema enfrentado pelo clube. Na estreia na Segundona, a Locomotiva perdeu do União Mogi por WO pela falta de laudos do Estádio Pedro Benedetti.

Mesmo com os percalços, o técnico Tássio confia em reação. “O grupo se motivou depois que perdemos a primeira por WO. O time é de garotos bons de cabeça, absorveram bem esses problemas. Estamos preparados e prontos para reagir”, garantiu o treinador.