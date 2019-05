Socorro tem trilhas, rafting e outras atividades ao ar livre

Redação



10/05/2019 | 13:18

Socorro, no interior de São Paulo, é conhecida pela natureza e atividades ao ar livre. A cidade oferece diversas atrações ligadas ao meio ambiente, como trilhas e rafting. Além disso, algumas agências de turismo criaram experiências para os visitantes conheceram a biodiversidade da Serra da Mantiqueira e passear pela região.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Atividades ao ar livre em Socorro

Para os que se interessam por trekking, a agência Mundaka Aventura oferece duas opções que passam pelas margens do Rio do Peixe. Na “Trilha das Cachoeiras”, os aventureiros conhecem diferentes quedas-d’água, todas apropriadas para banho. A caminhada dura cerca de duas horas e crianças a partir de 6 anos podem participar.

Já na “Trilha da Mantiqueira”, o percurso permite conhecer mais da biodiversidade da flora e da fauna do território. Os interessados exploram características da Mata Atlântica, como líquens vermelhos, bromélias, orquídeas e samambaias, além de vislumbrar macacos e diferentes aves. A idade mínima para essa rota é de oito anos.

Trilha da Cachoeira, em Socorro (SP)

O rafting é outra sugestão de atração ao ar livre para saber mais sobre a natureza. Crianças a partir de 7 anos embarcam com biólogos nesse passeio pelo rio. Os especialistas explicam mais sobre a biodiversidade local e a preservação do meio ambiente. No final da atividade, os participantes plantam uma árvore nativa.

Um ponto turístico, que também permite o contato com espécies locais, é o Mirante da Boa Vista. Junto ao observatório existe um parque do mesmo nome, com grutas cheias de macacos bugios e aves, como tucanos, gaviões e sabiás.

Outras atrações em Socorro

O turismo histórico também é uma maneira interessante de conhecer mais sobre a área. A agência Reis Turismo preparou uma rota que visita o Centro Histórico, a Praça Matriz, o Palácio das Águias, o Museu Municipal, a primeira ponte de concreto do Estado de São Paulo e o Mirante do Cristo. Esses último é um dos pontos mais altos da cidade, e oferece uma vista panorâmica de Socorro.

Os hotéis da região também contam com muita aprendizagem e diversão. O Campo dos Sonhos e o Parque dos Sonhos, por exemplo, são opções ótimas para quem deseja ficar próximo à natureza. Essas hospedagens proporcionam um dia de vivência no campo, para interagir com animais da fazenda. Os viajantes também podem visitar plantações de cana-de-açúcar, conhecer mais sobre o processo de produção do café, cozinhar doces caseiros e transformar leite em iogurte e queijos.