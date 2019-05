Pesquisa aponta que carros seminovos podem ser 15% mais baratos que os 0Km

Da Redação, com assessoria



10/05/2019 | 12:18

Os carros seminovos, modelos com até dois anos de uso, são uma boa opção para quem quer economizar na hora de comprar um veículo. De acordo com uma pesquisa realizada pela OLX, a diferença de preço entre um 0Km e um seminovo pode variar entre 10% a 15,4%, dependendo da marca, modelo e versão.

Economia com carros seminovos

O estudo analisou os valores de aproximadamente 750 veículos diferentes anunciados na plataforma em 2019, considerando modelos seminovos aqueles com até 20 mil km rodados e até um ano e meio de uso. Já os novos são veículos 0KM 2019. A maior economia se dá em carros zero acima dos R$ 110 mil. Um seminovo nessa faixa de preço pode ser, em média, 15,4% mais barato.

A segunda maior economia está nos veículos com valores de concessionária até R$ 50 mil. Um seminovo nesta faixa sai por 15% menos e os usuários podem economizar cerca de R$ 7.400.

Em terceiro está a categoria de automóveis com valores entre R$ 50 mil e R$ 70 mil, que são 14,8% mais baratos com descontos de até R$ 10.300.

Exemplos

Um Volkswagen Polo Highline 200 TSI, por exemplo, vale na concessionária em torno de R$ 75,8 mil, mas pode ser encontrado como seminovo na OLX, em média, por R$ 68,6 mil – uma economia de mais de R$ 7 mil, que representa cerca de 10% do valor total. No caso do Chevrolet Onix, veículo mais vendido do Brasil, em sua versão LTZ 1.4 automática, a economia média é de 10,5% se comparado com um modelo novo.

ANÁLISE DE ECONOMIA POR FAIXA DE PREÇO Média de valores da Amostra Faixa de preço de veículos novos (R$) Economia Média % Potencial de Economia Economia Média (R$) 43.528 0 a 50 mil -15,0% -R$ 7.489 -R$ 6.520 59.812 50 a 70 mil -14,8% -R$ 10.339 -R$ 8.834 78.903 70 a 90 mil -13,2% -R$ 11.851 -R$ 10.390 99.901 90 a 110 mil -14,0% -R$ 15.373 -R$ 13.962 196.901 Maior que 110 mil -15,4% -R$ 153.020 -R$ 30.288

“O mercado de novos está retomando seu crescimento e mesmo assim o de usados continua avançando, inclusive impulsionado por novos modelos de financiamentos. Por mês, são mais de 2 milhões de carros anunciados na OLX, o que faz nossa plataforma ser o melhor caminho para os usuários que querem buscar opções que se adequam ao modelo e condições de pagamento desejados”, afirma Giselle Tachinardi, Diretora de Autos da OLX Brasil.

Além de economizar em valores absolutos, o usuário que opta por comprar um seminovo também evita custos adicionais como emplacamento, documentação, custos operacionais e, em alguns casos, até com IPVA e licenciamento. Ele também pode aproveitar a garantia de fábrica, oferecida por muitas montadoras por até três anos.

