Moro: decisão da comissão não é favorável ao fortalecimento do Coaf

09/05/2019 | 18:27



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a decisão de transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) da pasta para o Ministério da Economia, tomada na comissão mista de deputados e senadores encarregados de analisar a reforma ministerial, não é favorável ao fortalecimento do órgão.

"A intenção de trazer para o Ministério da Justiça sempre foi a de fortalecer o Coaf. Houve uma decisão não muito favorável a essa proposta do governo, mas, independentemente do que aconteça, podem ter certeza que a política do governo vai ser sempre de fortalecimento desse órgão. Não é política do Ministério da Justiça ou do governo, na verdade é política de Estado", disse Sergio Moro.

A declaração foi feita durante uma solenidade do Coaf em que a instituição entregou diploma de mérito a pessoas que contribuem com o combate à lavagem de dinheiro.