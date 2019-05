BC da Turquia suspende leilões de recompra de 1 semana para apoiar lira

09/05/2019 | 08:20



O Banco Central da Turquia informou nesta quinta-feira que suspenderá "durante um tempo" seus leilões de recompra de uma semana, em uma estratégia para apoiar a lira. A decisão é anunciada num momento em que a incerteza política pressiona a moeda.

Analistas dizem que a medida do banco central representa um aperto na liquidez da lira, mas deve ser temporária. Analista da BlueBay Asset Management em Londres, Tim Ash afirma que o país precisa de uma alta mais "contundente e permanente" nos juros, para que o mercado possa "pensar que o banco central fala sério" sobre a ancoragem da libra e o combate à inflação.

Após o anúncio do banco central, a lira reduziu suas perdas, mas continuou em baixa em relação ao dólar. A moeda voltou a ser pressionada após o conselho eleitoral do país cancelar na segunda-feira o resultado da eleição para prefeito de Istambul, vencida pela oposição. Os oposicionistas criticaram a decisão e investidores voltaram a se preocupar com a volatilidade econômica do país. Fonte: Dow Jones Newswires.