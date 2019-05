Edgard Montemor Filho deixa o Tigre após 14 anos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



06/05/2019 | 17:33



Uma notícia agitou os bastidores do São Bernardo FC nesta segunda-feira: de maneira surpreendente, o executivo Edgard Montemor Filho anunciou sua saída do clube, no qual trabalhava desde a fundação, ou seja, há 14 anos. Agora, o clube busca novo profissional para a função, mas diz não ter pressa - afinal, não disputará competições neste segundo semestre.

De acordo com o próprio dirigente, "chegou a hora de ir em frente, buscar novos projetos e outros desafios". "Foram momentos de muito aprendizado e conquistas", salientou Edgard Montemor Filho, que participava ativamente das montagens dos elencos e, no período, conquistou os títulos da Série A-2 e da Copa Paulista, além de quatro acessos (dois deles à elite).

O presidente Edinho Montemor salienta que a saída de seu filho nada tem a ver com venda do São Bernardo FC ou imposição de algum eventual parceiro - até porque a Elenko Sports não renovou com o Tigre.