Lauro vira réu por improbidade por fraudes em licitações

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



06/05/2019 | 17:02



A Justiça de Diadema transformou o prefeito Lauro Michels (PV) em réu por improbidade administrativa por atos de possíveis irregularidades em licitações. O governo do verde contratou, sem concorrência, empresa fundo de quintal para realizar reformas em escolas da cidade – ao todo, pagou quase R$ 1 milhão à firma. O caso foi revelado com exclusividade pelo Diário em março de 2017.

Em sua decisão, o juiz André Mattos Soares, da Vara da Fazenda Pública do município, acolhe os argumentos do Ministério Público de que o governo Lauro infringiu a Lei de Licitações (8.666/93) ao fechar acordos com a empresa Mendonça e Silva Construção e Reforma – a firma também responderá por improbidade. A Promotoria entendeu que, ao assinar vários acordos diferentes e com o mesmo objeto, houve “intuito de fracionamento” de licitação, o que é vedado pela legislação que rege os processos de concorrências públicas. “É plausível a pretensão formulada (pela Promotoria) no sentido de que, no período de agosto de 2014 a setembro de 2016, foram formalizadas licitações na modalidade carta-convite com o intuito de fracionamento”, diz trecho do despacho.

Após as irregularidades serem reveladas pelo Diário, a Câmara de Diadema instaurou CPI para investigar os fatos. À época, porém, Lauro tinha apoio da maioria dos vereadores e conseguiu rejeitar o relatório que o responsabilizava.

Caso seja condenado, além de pagar multa de R$ 100 mil, Lauro poderá ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa e ficar inelegível.

A Prefeitura de Diadema ainda não se manifestou sobre o caso.