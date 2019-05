Cantora britânica Dido vem pela primeira vez ao Brasil em novembro

Vinícius Castelli



07/05/2019 | 07:43



Após duas décadas de carreira, a cantora pop britânica Dido finalmente se apresentará no Brasil. Ela tem agenda marcada em São Paulo no dia 2 de novembro, no Credicard Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955), a partir das 22h. As entradas custam de R$ 100 a R$ 700 e podem ser compradas (ainda em pré-venda para clientes do cartão) pelo site www.ticketsforfun.com.br. O público em geral pode adquirir os bilhetes a partir do dia 13.

Dido lançou seu primeiro disco, No Angel, em 1999. Desde então não parou de colecionar sucessos. Entre eles estão White Flag, Thank You e Here With Me. Ela aproveita a oportunidade para divulgar seu quinto álbum de estúdio, Still On My Mind, que acaba de chegar às prateleiras e plataformas digitais. É o primeiro trabalho da artista em cinco anos.

“Queria capturar aquele sentimento que ainda tenho quando ouço música. Aquele ímpeto, como se não precisasse de mais nada além daquilo. Eu vivi uma vida rodeada por música. Ouço melodias na minha cabeça. Música é conforto, excitação, é tudo e sempre esteve lá por mim”, afirma.

Além da Capital paulista, Dido canta dia 3 de novembro em Belo Horizonte, no Km de Vantagens Hall; dia 6, em Curitiba, no Teatro Positivo; e, por fim, no Rio de Janeiro, dia 8, no Km de Vantagens Hall RJ.