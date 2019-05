05/05/2019 | 08:47



Os coletes amarelos voltaram às ruas neste sábado, 4, para dar um novo impulso à mobilização.

O movimento, que a cada fim de semana desde meados de novembro se manifesta contra a política social e fiscal do governo de Emmanuel Macron, perdeu força ao longo dos meses.

Autoridades anunciaram 23,6 mil participantes nos protestos, número muito menor do que os anteriores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.