PSDB terá candidatos em todas cidades mesmo com dissidências, diz coordenador

Raphael Rocha



05/05/2019 | 07:22



Coordenador regional do PSDB e presidente do diretório de Mauá, Márcio Canuto assegurou que a legenda terá candidato a prefeito em todas as cidades do Grande ABC, mesmo se houver dissidência de quadros até o ano que vem.

“Ainda não foi formada a nova executiva do partido, mas há determinação para que tenhamos nomes próprios em todas as cidades da região. Em São Paulo estamos muito fortes, no Grande ABC também. Estamos trazendo lideranças, sendo procurados por outros atores políticos”, disse Canuto. “Haverá candidato em todas as cidades. Mesmo se houver saída (de prefeitos tucanos).”

Em 2016, o PSDB venceu em quatro municípios do Grande ABC: Paulo Serra em Santo André, Orlando Morando em São Bernardo, José Auricchio Júnior em São Caetano e Gabriel Maranhão em Rio Grande da Serra. Desses, Maranhão se desfiliou do tucanato – está no Cidadania, antigo PPS.

Nos bastidores, o que se comenta é que siglas sondam situação de ao menos dois dos prefeitos tucanos, casos de Paulo Serra e Auricchio. Os dois, por sua vez, negam qualquer possibilidade de sair da legenda.

Se o quadro atual continuar, Paulo Serra, Morando e Auricchio partiriam para tentativa de reeleição pelo PSDB. Nas demais cidades, será necessário construir projeto, algo que Canuto assegura que estar em curso.

EXECUTIVA

Hoje, o diretório estadual do PSDB define a nova composição executiva. Há um acordo para que Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, seja o presidente. Vinholi é ligado ao governador João Doria (PSDB) e terá missão de reconstruir o partido após o fracasso na eleição presidencial. No Grande ABC, haverá pleito para que a região tenha uma cadeira no grupo que decide os rumos do tucanato no Estado.

Paulo Serra declarou que “o trabalho será para que o Grande ABC esteja representado com espaço tanto no diretório nacional quanto no estadual”. Hoje ele é vogal na sigla, função nem tão destacada na agremiação.

O que se comenta é que dois nomes da região são cotados para buscar espaços na composição nacional da legenda: Paulo Serra e Orlando Morando. A eleição nacional do PSDB acontece no dia 18 de maio e o favorito para assumir o diretório é Bruno Araújo, ex-deputado e ex-ministro das Cidades.