Marina e Débora fazem postagens e seguidores apontam troca de indiretas

04/05/2019 | 14:10



Marina Ruy Barbosa deu uma entrevista tempos atrás em que abriu o jogo sobre seu envolvimento na polêmica separação de José Loreto com Débora Nascimento? Pois bem! Na última sexta-feira, dia 3, ela fez uma nova postagem no Instagram que foi vista por muitos internautas como uma cutucada sobre o escândalo em que se envolveu.

Nos Stories, a protagonista de O Sétimo Guardião compartilhou uma imagem com um texto que dizia:

- O Diabo tem três secretárias: me falaram, me disseram, me contaram. Cuidado!

Para engrossar o caldo, pouco tempo depois, Débora também usou a rede social e fez uma série de postagens que foram vistas por alguns internautas como uma indireta na fala da protagonista de O Sétimo Guardião. A mamãe de Bela compartilhou em seu feed a foto a seguir em que aparece nua e, na legenda da publicação, ela escreveu o seguinte:

- Vestindo apenas a minha verdade.

Já nos Stories, a atriz de Verão 90 compartilhou alguns textinhos acompanhados das seguintes frases:

- Estou tranquilinha, mas tem gente que não está; quem não deve não se treme; é cíclico e amor verdadeiro também.

Atentos nas publicações, alguns usuários não deixaram passar a movimentação das duas nas redes sociais e, rapidamente, o assunto se espalhou e choveram críticas sobre isso:

- Duas mulheres ADULTAS mandando indireta por Stories do Instagram, auge demais, disse um seguidor.

- Não sei quem é pior: a sonsa ou a que perdoa o macho e julga a amante, compartilhou na publicação uma internauta.

- Quando morre o assunto as duas voltam a trocar indireta.... Será necessidade de ficar na boca do povo? Misericórdia, comentou outra fã.

O que você acha desse novo bafafá, hein? Estamos de olho!