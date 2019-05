Reforma da Previdência sai em setembro, diz Major Olímpio

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



04/05/2019 | 07:00



Defensor ferrenho do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL), o senador Major Olímpio (PSL) estima que a votação da reforma da Previdência seja concluída, nas duas casas, até setembro. Ao Diário, o parlamentar disse acreditar que a tramitação da proposta na Câmara termine em julho e, na sequência, o debate vá ao Senado.

Olímpio reconheceu, porém, o que chamou de “percalços” e os “próprios tropeços” dos governistas no debate sobre a medida. “Vamos ter nova Previdência a partir de setembro, com o pé no chão. Sem ser otimista ou pessimista. Com uma oposição ferrenha, com debates intensos, mas em uma programação razoável, nós terminamos o semestre com a votação na Câmara”, avaliou. “Quando chegar ao Senado já vai estar tudo mastigado. Aí teremos alterações pontuais. E, no Senado, tem ex-governadores, ex-vice-governadores, ex-prefeitos de capitais, pessoas com experiência na administração pública que sabem o tamanho da dificuldade hoje para o País”, emendou o senador.

Para o parlamentar, porém, o Palácio do Planalto está errando na comunicação sobre a reforma. “Isso eu digo o tempo todo. Sou aliado do Bolsonaro de primeira hora, (o presidente é) meu amigo e meu irmão. Mas a comunicação do governo está péssima. Falta comunicar o seo Zé e a dona Maria o que é de fato a nova Previdência. Não adianta ir à TV falar o ‘economês’”, criticou.

A reforma da Previdência do governo Bolsonaro superou a primeira etapa no dia 23, quando a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara aprovou sua admissibilidade. Entretanto, a tramitação da proposta segue em passos lentos na comissão especial, onde o texto receberá possíveis sugestões para alteração. “Vai alinhar, eu não tenho a menor dúvida, nós vamos votar a reforma da Previdência. Agora como é uma casa política, você tem uma série de percalços. Muitas vezes, a oposição consegue ter vitórias e tantas outras, nós mesmos tropeçamos nas nossas próprias pernas”, disse o senador, que esteve ontem em São Caetano participando de palestra sobre segurança pública.

CRISE NO PSL

Olímpio minimizou ainda as denúncias que pesam contra o PSL, sobre acusações de uso de candidaturas ‘laranjas’ nas eleições de 2018. “Não acredito que contamine o governo. A Polícia Federal está apurando irregularidades em relação ao partido. Nós teremos o esclarecimento disso. Eu não defendo o indefensável, mas também não pré-julgo”, contemporizou, ao rechaçar a possibilidade de Bolsonaro deixar o PSL. “O presidente nunca disse isso. De jeito nenhum. Seria morar sozinho e fugir de casa. Ele é o dono. Como ele vai sair uma coisa que é dele? É mais fácil tirar o que não presta e seguir em frente.”