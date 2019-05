Confira como escolher as melhores passagens aéreas

Beatriz Ceschim



03/05/2019 | 13:18

Quando se planeja uma viagem, a escolha da data é essencial para organizar o roteiro e comprar as passagens aéreas. Como algumas pessoas tiram férias em épocas de alta temporada, como dezembro, janeiro e julho, vale a pena pesquisar bastante para encontrar voos bacanas e baratos.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Dicas para comprar as melhores passagens aéreas

Pesquise muito e em diversos lugares

Quando for buscar pelas passagens, não economize na pesquisa. Uma dica importante é procurar em muitos sites e comparar os preços para conseguir a melhor oferta. Uma boa opção é começar a analisar os valores com seis meses de antecedência. Além disso, estar com o visto e passaporte em dia é fundamental para alguns destinos.

O youtuber Lucas Estevam, do canal Estevam Pelo Mundo, aconselha tirar um tempo todos os dias para conferir os sites e apps de busca de passagens. “Para facilitar, ative as notificações sobre suas preferências no seu smartphone e observe com cautela cada uma das oportunidades, principalmente as que tiverem ofertas e preços atrativos”, diz.

Além disso, Estevam fala que, durante a busca pela passagem ideal, é preciso ficar atento à taxa de cancelamento. Caso algo aconteça e você não consiga mais viajar, será preciso cancelar o bilhete e pagar uma multa.

Saiba quando comprar passagens para a alta temporada

Quem vai tirar férias nos meses de alta temporada pode comprar as passagens aéreas para voos nacionais com até 30 dias de antecedência. Já as viagens internacionais devem ser adquiridas de 120 a 60 dias antes do embarque.

Uma dica para quem vai viajar para o hemisfério norte, e não se importa com o frio, é comprar passagens para o final do ano. Por conta das temperaturas mais baixas, as passagens costumam não ser tão caras como para outros meses, como julho e agosto.

Inscreva-se em programas de milhas

Os programas de milhas também são muito úteis para quem gosta de viajar. Com o acúmulo de pontos, é possível resgatar as milhagens e usá-las para comprar a sua passagem. Os mais famosos são ligados às companhias aéreas, como Multiplus, Smile, Amigo e Tudo Azul.

Estevam também aconselha as opções Livelo, Dotz e Netpoints, que não são ligados às empresas aéreas, mas também oferecem vantagens de milhagem.

Quem usa programas de milhagem precisa avaliar se vale mais a pena comprar uma passagem em promoção ou usar os pontos para resgatar o bilhete. Em alguns casos, vale mais a pena deixar para usar as milhas em um trecho aéreo mais caro.