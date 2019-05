Tradição em duas rodas

Nilton Valentim



03/05/2019 | 08:37



A sueca Husqvarna fabrica motocicletas desde 1903. A marca, uma das principais do planeta, acaba de apresentar os modelos oferecidos no Brasil. São quatro motos destinadas à prática de enduro (TE250i, TE300i, TX300 e FX350), uma para motocross (FC450 Rockstar) e outra para supermoto (FS450), modalidade que reúne terra e asfalto.

As TE250i, TE300i e TX300 são equipadas com motor dois tempos, enquanto a FX350 tem propulsor quatro tempos. Seus preços variam entre R$ 64 mil e R$ 69 mil. Segundo os importadores, a linha passou por grande reformulação em relação à anterior, inclusive com a troca do quadro da TE, que são o carro-chefe da marca no Brasil.

Para o motocross, os engenheiros da marca mexeram no motor de 450cc e conseguiram extrair 63 cavalos. Outra inovação é a colocação do propulsor posicionado mais perto do centro de gravidade para proporcionar melhor pilotagem. A adição do controle de largada significa aceleração perfeita, enquanto a ergonomia e o controle de tração dão maior domínio da máquina ao piloto. “A FC450 Rockstar faz parte de edição especial em comemoração ao título do Campeonato Norte-Americano de Supercross. A moto, inclusive, ganhou peças e acessórios exclusivos”, ressalta Raul Fernandes Jr, um dos responsáveis pela importação das máquinas.

As inovações da FS450 estão no desenho do quadro, produzido de forma a facilitar as manobras dos pilotos que se desafiam nas competições de supermoto, provas realizadas em circuitos com partes de terra e de asfalto, na qual os participantes utilizam motos com pneus lisos. Essa modalidade foi criada na década de 1970, nos Estados Unidos, com a finalidade de provar quem eram os melhores pilotos do mundo, os que andavam em pistas ou aqueles que vinham do off-road ou do motocross.

No início, as motos eram adaptadas, até que ocorreu a evolução dos equipamentos e foram criados modelos específicos para este esporte, desafiador por natureza.