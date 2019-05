Festival lembra Constantino Castellani

Vinícius Castelli



03/05/2019 | 06:07



Diversos artistas da região, ao lado da Revista Mortal e do Coletivo Estranhos Atratores, vão lembrar de importante figura andreense. Trata-se de celebração ao tecelão Constantino Castellani, que foi assassinado aos 18 anos durante passeata de trabalhadores realizada em 5 de maio de 1919, na Rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André.

O evento toma conta do Largo Quitandinha, no Centro, no domingo, a partir das 11h, e reunirá diversos grupos locais: Bandas Alcoóliques, Krias de Kafka, Take 9001, Sentimento Carpete, Giallos, Avante, Special Cigarretes, Copo Largo, Giant Jellyfish, Giselle Maria, Cláudia Lima e Projeto Nave. A entrada é gratuita para todo o público.

Jairo Costa, idealizador do evento, soube da história do homenageado andreense enquanto realizava investigação sobre movimetos políticos da região do século XX. Ele explica que Castellani trabalhava na Fábrica Ipiranguinha e liderava a passeata para reivindicar alguns direitos. Na ocasião, compareceram cerca de 500 pessoas. Costa explica que, à época, os trabalhadores reclamavam de passar até 16 horas trabalhando e pelo fato de não poderem utilizar os banheiros no local de trabalho, entre outras coisas.

“Em frente à fábrica de cadeiras Streiff, enquanto Castellani discursava pedindo a adesão de mais trabalhadores à manifestação, um tiro de fuzil disparado por membro da força pública cruzou a multidão, atingindo em cheio o coração do anarquista, que morreu instantaneamente”, explica. A música celebra seu legado social.



Festival Constantino Castellani – Música. No Largo Quitandinha – Rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André. Domingo, a partir das 11h. Grátis.