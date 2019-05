Paulo Basso Jr.



02/05/2019 | 11:48

Com a comemoração dos 30 anos do Hollywood Studios, celebrada no último dia 1º de maio, a Disney World revelou detalhes a respeito de diversas atrações que serão lançadas nos parques de Orlando nos próximos anos. Em entrevista exclusiva ao Rota de Férias, Paula Hall, gerente de comunicação do complexo para o Brasil, fala sobre a inauguração mais esperada do ano, a área Star Wars: Galaxy’s Edge, e diversas outras novidades. Confira: