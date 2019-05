Adriane Galisteu compartilha vídeo de Ayrton Senna e faz desabafo

01/05/2019 | 14:10



Adriane Galisteu aproveitou as suas redes sociais nesta quarta-feira, dia primeiro, para fazer uma linda homenagem ao piloto e ex-namorado, Ayrton Senna, que faleceu nesta mesma data no ano de 1994 durante um acidente em uma corrida, na Itália.

- Simplesmente o melhor... era assim, é assim... sempre será assim... simplesmente o melhor! Ayrton Senna, compartilhou ela na legenda.

A modelo também deu uma entrevista ao GShow e aproveitou para comentar como que era o piloto longe das câmeras, e ela afirma que nada mudava.

- Podem passar mais 25 anos, sempre vão me perguntar como ele era. E o que posso falar é que se achavam ele um cara sensacional, fora dos holofotes, era muito melhor. Tinha um coração enorme e tratava todo mundo de forma igual, se preocupada com os fãs. Ayrton tinha um jeito simples e maneira fácil de levar a vida no dia a dia. Acho que ele não tinha nem ideia do tamanho dele naquela época. Ele sabia que era muito bom no que fazia. Mas o tamanho do amor e das pessoas, ele não fazia ideia. Um cara que faz falta para o Brasil e o mundo.

Ainda na mesma entrevista, Adriane deixou bem claro que ainda guarda alguns artigos como lembrança de Ayrton, como um CD que ela ouviu com o ex-namorado, um pijama, uma escova de dente, uma camiseta e um relógio.

- A única coisa que ninguém vai me tirar é nossa história!