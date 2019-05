Alonso diz que deixa Mundial de Endurance após prova em Le Mans: 'Novos desafios'

01/05/2019 | 13:20



O piloto espanhol Fernando Alonso anunciou nesta quarta-feira que deixará a disputa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) após participar da corrida que marca o final da temporada da categoria: as 24 Horas de Le Mans, na França, entre os dias 15 e 16 de junho.

O bicampeão mundial de Fórmula 1 anunciou, em conjunto com a Toyota, que vai "encarar novos desafios", e indicou que deve continuar correndo pela equipe japonesa. Recentemente, o espanhol viajou à África do Sul para testar uma Toyota Hilux preparada para uma prova de rali.

"Adorei fazer parte da Toyota no Mundial de Endurance, mas este capítulo está se encerrando", disse o espanhol ao site oficial da equipe. "Agora é hora de encarar novos desafios e há muitas oportunidades para explorar dentro da Toyota", emendou o piloto, que será substituído pelo neozelandês Brendon Hartley, duas vezes campeão da WEC, correndo pela Porsche.

Com 135 pontos, Alonso ocupa a liderança do campeonato, completando o trio ao lado do suíço Sebastian Buemi e do japonês Kazuki Nakajima. O britânico Mike Conway, o japonês Kamui Kobayashi e o argentino José María López, também da Toyota, somam 120 pontos e aparecem na segunda posição.

Juntos, Alonso e seus companheiros já venceram as 24 Horas de Le Mans, na primeira metade da temporada, e também chegaram em primeiro nas 24 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, e nas 1.000 Milhas de Sebring, nos Estados Unidos.

Com os triunfos em Le Mans e no GP de Mônaco da Fórmula 1, Alonso busca a vitória nas 500 Milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos, para ser o primeiro piloto, depois de Graham Hill, a conquistar a chamada tríplice coroa do automobilismo. A tradicional prova da Fórmula Indy será disputada em 26 de maio. "Gostaria de terminar esta temporada com a comemoração de um novo título mundial com a Toyota", projeta o espanhol também.