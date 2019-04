Água Santa muda planos, demite Márcio Ribeiro e libera todos os jogadores

Anderson Fattori

30/04/2019



Márcio Ribeiro não é mais o treinador do Água Santa. Em decisão surpreendente, a diretoria do Netuno dispensou no fim da tarde desta terça-feira (30) o técnico e a maior parte do grupo que disputou a Série A-2 do Campeonato Paulista. A atitude significa mudança drástica de planejamento, já que anteriormente o clube havia divulgado que manteria o grupo para tentar uma vaga no Brasileiro da Série D por meio da Copa Paulista, que começa em junho.



Essa foi a segunda passagem de Márcio Ribeiro como técnico do Água Santa. Na primeira ele comandou os 85 jogos iniciais do clube no futebol profissional nas temporadas 2013, 2014, 2015 e 2016, levando o Netuno da Segundona (Quarta Divisão) até a elite do Campeonato Paulista. Neste último trabalho, assumiu o comando em 2018, salvou o time do rebaixamento à Série A-3 e na Série A-2 conseguiu a melhor campanha da competição, mas deixou o acesso escapar ao perder a semifinal para o Santo André.



"Estou tranquilo, chegou ao fim mais um ciclo. Foi uma mudança de planejamento do clube, eles querem economizar nessa Copa Paulista, até porque estão fazendo obra de ampliação no estádio. Dispensou também todos os jogadores, achei prematuro, mas aceitamos numa boa", comentou Márcio Ribeiro, que negou ter algum acordo para voltar em 2020. "Não tem nada combinado. O clube conta com a terceira vaga na elite, mas apenas no arbitral do fim do ano. Então, vamos esperar."



Do grupo titular que disputou a Série A-2, apenas o meia Luan Dias, revelado nas categoria de base e o zagueiro Luizão, tem contrato mais longo com o clube. O vínculo do primeiro vence dia em julho de 2022 e o do segundo, em 30 de novembro desta temporada.