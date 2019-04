Amil descredencia hospitais da região a partir de 21 de junho: o Assunção e o Brasil

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



29/04/2019 | 15:42



A Amil anunciou o descredenciamento de 10 hospitais, sendo três em São Paulo e sete no Rio de Janeiro, entre eles dois localizados no Grande ABC, a partir do dia 21 de junho. São eles, o Hospital Assunção, em São Bernardo, e o Hospital Brasil, em Santo André, ambos da Rede DOr.

A operadora do plano de saúde alegou que "está empenhada em oferecer aos seus beneficiários cuidados de alta qualidade, uma melhor experiência do paciente e custos acessíveis. Como parte disso, nos comprometemos a alinhar nossa rede de hospitais credenciados com as mais recentes evidências médicas e modelos de remuneração que premiam os resultados clínicos e a experiência do paciente", informou, em nota.

A Amil também afirmou que, apesar dos meses de trabalho conjunto, alguns hospitais, incluindo da Rede DOr, não integrarão mais a rede de certos planos da Amil. "Os beneficiários continuarão a ter acesso a uma sólida rede de hospitais e provedores que praticam medicina baseada em evidência, com foco em melhores resultados de saúde", afirmou.

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) disse que acompanha a situação. O Diário questionou a Rede DOr, mas ainda não teve retorno.