Os melhores destinos de férias para jogadores de poker

Redação



29/04/2019 | 09:18

O jogo de poker sempre foi muito popular e atrativo para pessoas de diversas partes do mundo. No entanto, foi o poker online que realmente conquistou os corações de milhares de pessoas de diferentes lugares no mundo. Elas podem se juntar em salas online, participar de jogos de dinheiro, apostar, blefar e arrecadar à vontade, a qualquer hora do dia. Esta é definitivamente uma das grandes vantagens para os jogadores de poker pela internet.

Um dos atrativos dos jogos de poker online é também a possibilidade de poder jogar contra pessoas de outros lugares do mundo, o que atrai muitos clientes para as plataformas. Entretanto, muitas vezes, há a vontade de levar a diversão e o entusiasmo para fora das telas do computador. A melhor forma de fazer isso é combinando o jogo de poker com uma oportunidade de viagem para conhecer novos lugares. Veja a seguir alguns dos melhores destinos de férias para os amantes de jogos de poker.

Monte Carlo, Mônaco

Um dos lugares mais glamourosos e luxuosos do mundo, Monte Carlo é o cenário perfeito para os amantes de poker. Principalmente para quem tem interesse na história dos cassinos ou nos filmes do famoso James Bond. Entre praias, mansões e corridas de fórmula 1, a cidade abriga o famoso Cassino de Monte Carlo, um local magnífico, não só pelo histórico de jogos, mas também pela arquitetura e beleza. O local oferece ainda mesas de poker com orçamento reduzido.

Macau, China

Para os que procuram uma verdadeira e marcante experiência de férias de poker, Macau é o lugar. Descrito por muitos como a próxima Las Vegas, a cidade oferece diversas opções de jogos de poker, para todos os gostos e bolsos. Entre os destaques estão os cassinos Venetian, Babylon e Macau Palace, com boa variedade de limites.

Atlantic City, EUA

A cidade de Atlantic City teve seu momento de glória na história dos jogos de poker nos anos 1970, quando era o único local onde o jogo era legalizado na costa leste dos Estados Unidos. Hoje em dia, a cidade perdeu um pouco seu brilho, considerando as outras opções americanas, mas ainda é um destino bastante válido para os jogadores de poker, seja pela nostalgia e clima da cidade, ou apenas pela diversão. Uma boa opção de visita é o Borgato Cassino, com suas mais de 80 mesas de poker disponíveis.

Las Vegas, EUA

É impossível falar de jogos de poker sem falar em Las Vegas. É o destino número um dos fãs de jogos de poker, quando se pensa em férias e apostas. Profissionais, amadores ou apenas admiradores do jogo encontram facilmente diversas opções, orçamentos, entretenimentos e mesas de aposta.

Depois dessas dicas não vai ser fácil escolher o próximo destino para as férias. É importante, no entanto, sempre observar as regras de cada país e cada cassino, a respeito de idade mínima, transações e pagamentos. O planejamento que antecede a viagem é essencial, por isso, pesquise toda a informação necessária sobre o destino escolhido.