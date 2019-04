Santo André inaugura UPA Perimetral

Anderson Fattori

27/04/2019 | 12:12



Fechada desde abril de 2016, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Perimetral foi inaugurada na manhã deste sábado (27). A unidade, que custou R$ 1,7 milhão pagos com recursos municipais, conta com 33 leitos e capacidade para atender até 14 mil pessoas por mês. O equipamento, que vai funcionar 24 horas, abriu às portas hoje, mas vai começar a atender o munícipe somente na terça-feira, pela manhã.



Com a inauguração da unidade, o prefeito Paulo Serra (PSDB) espera que diminua a demanda de atendimento do CHM (Centro Hospitalar Municipal). "Estrategicamente, essa unidade vai fazer com que a o CHM, que a população chama de Santa Casa, volte a ser a referência. Estamos em processo de melhoria lá, mas hoje é um passo importante porque o atendimento de urgência, de pronto socorro e os atendimentos mais simples não precisam mais ir para o hospital municipal. Aqui, a dois quarteirões, temos esse equipamento que atende essas necessidades", explicou o chefe do Executivo.



A UPA Perimentral vai funcionar também como base descentralizada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). "Estamos em área privilegiada do ponto de vista de logística, área central da cidade, e nossa base do SAMU fica no Jardim Las Vegas. Como temos espaço aqui, vamos ter uma base com ambulâncias e, dependendo do local da ocorrência, é muito mais fácil e rápido saindo daqui", comentou Paulo Serra.



A Prefeitura estima que o equipamento irá consumir em torno de R$ 800 mil por mês, dinheiro que será pago pelo Governo Federal.