Araújo cogita mudar de partido até início do ano que vem

27/04/2019



Em retorno à Câmara de Santo André agora no papel de articulador do governo na casa, o ex-vereador por sete mandatos José de Araújo (PSD) cogitou a possibilidade de mudar de partido na próxima janela eleitoral, em 2020. Apesar de não descartar a hipótese, Araújo disse que ainda é cedo para projetar sair a determinada sigla. No mês de março, o ex-parlamentar participou de evento realizado pelo Novo na cidade.

“Ainda é cedo para pensar nisso. E tenho que esperar até a próxima janela para realizar essa troca”, alegou Araújo, sem explicar a razão de aguardar o período no ano que vem, uma vez que não está em nenhum cargo eletivo. Um dos motivos que fariam o ex-vereador migrar de legenda é o desgaste causado com a postura do correligionário Ailton Lima (PSD), que tem se colocado como pré-candidato ao Paço, provocando desconforto no governo – Ailton foi secretário de Desenvolvimento Econômico.

Às terças e quintas-feiras, Araújo é visto andando pelas áreas comuns da Câmara conversando com os vereadores. Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), José de Araújo foi designado para ajudar o superintendente do Núcleo de Articulação Política, Donizeti Pereira (PV), que tem status de secretário, nas interlocuções entre o Executivo e o Legislativo.