Samara Felippo desabafa: Amo minha filhas, mas não amo tanto ser mãe

26/04/2019 | 19:10



Samara Felippo fez um sucesso estrondoso nos anos 90, quando participou de novelas como Anjo Mau, Meu Bem Querer e Malhação. Ícone de beleza, hoje ela faz parte do elenco de Jezabel, da Record, mas não é só isso que a faz chamar a atenção!

No Instagram, ela faz o maior sucesso falando sobre o quão nocivo é o padrão de beleza atual, e desabafando sobre as mudanças em seu corpo, aos 40 anos de idade, além de como é sua vida após a maternidade, já que ela é mãe de duas meninas, nascidas em 2009 e 2013 - frutos da relação com o jogador de basquete Leandrinho, que chegou ao fim em 2013.

Em uma publicação, Samara falou sobre muitas coisas de sua vida que ela ama: Eu amo essa minha versão franja! Eu amo todas as minhas versões! Eu amo não permitir mais que me façam mal! Eu amo os amigos que me cercam!

Mas logo em seguida, falou sobre o que não gosta:

Eu amo minhas filhas!! Mas não amo tanto ser mãe (Boom! Polêmica). Eu amo não sentir mais culpa! (Tô em processo). Eu amo exercitar o não julgamento! (Tô em processo).

E ainda acrescentou:

Eu amo minhas Deusas e Deuses negros! Eu amo povo preto. Eu amo não competir com outras mulheres! Eu amo não ser escrava do padrão! Eu amo o Elidio Sanna (namorado da atriz). Eu amo as mulheres que lutam ao meu lado! Eu amo um belo porre! Eu amo tatuagem! Eu amo batom e unha vermelhos! Eu amo meu irmão! Eu amo minha mãe! Eu amo ficar com a xuxinha do cabelo no pulso! Eu amo a natureza! Eu amo a liberdade! Eu amo amar tanto! Eu amo me amar. Me empolguei com tanto amor.