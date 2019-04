Ao som de Nelson

Richard Molina/Especial para o Diário



28/04/2019 | 07:17



O boêmio volta aos palcos. É que Nelson Gonçalves (1919-1998) e suas canções serviram de inspiração para o espetáculo Nelson Gonçalves – O Amor e o Tempo, que estreia em São Paulo no dia 3, no Teatro Gazeta. A produção do musical é do ator Guilherme Logullo, que também idealizou o projeto e o estrela, ao lado da atriz e cantora Jullie. O texto é de Gabriel Chalita.

É a primeira experiência de Logullo nos bastidores de uma produção do tipo. O ator, que participou da montagem de outra biografia, Elis, a Musical, contou como lidou com a nova função. “Foi um grande malabarismo. Sempre tive experiência no palco e é uma responsabilidade muito grande, e então desligar de tudo de novo e aí voltar a ser ator.”

A peça chega a São Paulo, após três temporadas bem-sucedidas no Rio de Janeiro. Ela segue uma narrativa não linear, em que dois personagens, a Razão e a Emoção de Nelson Gonçalves, interagem num duelo, recordando e passando pelos principais momentos da carreira do artista. Enquanto isso, os dois cantam os sucessos de Nelson e envolvem a plateia com canções icônicas da história da música no Brasil.

“Todo mundo tem uma história com o Nelson”, diz Logullo. O cantor é o segundo maior vendedor de discos do País, perdendo o recorde apenas para Roberto Carlos. Foram mais de 80 milhões ao todo, com mais de 2.000 canções gravadas, entre elas Chão de Estrelas, Carinhoso, Rosa e A Volta do Boêmio, uma das preferidas do público no espetáculo. “É uma história muito rica”, continua o ator. “Ele tinha muito medo de ser esquecido, dizia que o brasileiro tem memória curta. Tomei como compromisso não deixar seu legado morrer.”

O enredo cobre momentos-chave da vida de Nelson, e não poupa as notas baixas, como o vício em drogas e a prisão em 1968 por portá-las. Para contar essa história com fidelidade, Logullo e Chalita tiveram acesso ao arquivo pessoal do cantor, por meio de familiares. O ator conta que falou com as filhas de Nelson. “A Margareth deu muito apoio no Rio de Janeiro, a Lílian é uma grande parceira aqui em São Paulo. A família sempre foi muito aberta comigo, e o mais importante de tudo, aprovou a produção.”

Por fim, Logullo também falou sobre a expectativa para a estreia na Capital. “No Rio tem uma concorrência forte com a praia. Aqui as pessoas têm mais a cultura de ir ao teatro, é um público diferenciado.”



Nelson Gonçalves – O Amor e o Tempo – Musical. No Teatro Gazeta – Av. Paulista, 900. Toda sexta (21h), sábado (20h) e domingo (18h). Até 30 de junho. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e podem ser adquiridos pelo site www.teatrogazeta.com.br.